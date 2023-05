“Meu dever é continuar trabalhando”, diz Gracinha Caiado ao receber título de cidadã anapolina

Durante o recebimento do título de cidadã anapolina, nesta quarta-feira (17), a primeira-dama, Gracinha Caiado se emocionou com a homenagem e reforçou o apreço que tem pela cidade. Ela, que também é presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), discursou na ocasião se comprometendo com o desenvolvimento de Anápolis.

“O meu dever é continuar trabalhando com o povo, com o estado de Goiás, com a cidade de Anápolis, não deixando que ninguém fique para trás e trazendo bons resultados para a vida das pessoas. Aí sim vou entender que tudo valeu a pena”, enfatizou a homenageada.

Gracinha, natural de Feira de Santana, na Bahia, lembrou que Caiado é anapolino e, por isso, tem um carinho especial pela cidade. Além de coordenar os programas sociais do Estado, ela é madrinha da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.

A primeira-dama já havia recebido a Comenda Gomes de Souza Ramos e com a Comenda Voluntários de Coração, duas das maiores honrarias concedidas pela Prefeitura de Anápolis às pessoas que tenham relevantes serviços prestados ao município.

O governador Ronaldo Caiado (UB) participou do evento e celebrou a ocasião, destacando o histórico que a esposa tem com a cidade.

“Gracinha viveu aqui em Anápolis com nossas filhas. Esse gesto hoje, com apoio de todos os vereadores, me engradece de forma especial. Nada mais gratificante para mim ver essa ação da Câmara em dar a essa mulher esse título. Até porque já recebi o título de cidadão baiano. Então, estamos falando de reciprocidade”, comentou o chefe do Executivo goiano.

O projeto que concedeu o título é de autoria da da vereadora Andreia Rezende (SD), que justificou a ação em virtude do trabalho da primeira-dama no estado e, especificamente, em Anápolis.

Balanço do GPS mostra que, desde 2019, em Anápolis, foram distribuídas pelo Governo de Goiás um total de 32 mil cestas básicas. Durante o mesmo período, aproximadamente mil cartões do programa Mães de Goiás e outros mil cartões do programa Aluguel Social.

Essas iniciativas têm como objetivo fornecer auxílio mensal de R$ 250 e R$ 350, respectivamente, às famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a população de Anápolis também foi beneficiada com 1,6 mil bolsas de estudo através do Programa Universitário do Bem (Probem).