Travesti garante que cliente de Anápolis gastou quase R$ 20 mil com garotas e pó

Homem aponta que foi vítima de emboscada enquanto saía de motel no bairro Calixtolândia

Augusto Araújo - 26 de abril de 2024

Travesti seria suspeita de envolvimento em estelionato em motel de Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Uma história complexa tem chamado a atenção no bairro Calixtolândia, em Anápolis. Isso porque um homem, de 44 anos, alega que foi vítima de um golpe de mais de R$ 17 mil, enquanto uma suspeita, que seria travesti, nega que houve crime.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (26), no bairro. O cliente estava saindo do estabelecimento, onde teria se encontrado com uma garota de programa, pagando R$ 300 pelo serviço.

Ele conta que foi emboscado por dois homens em uma moto, que renderam ele, obrigado o homem a sair do carro e fazer depósitos de PIX em três contas diferentes.

No total, ele acabou transferindo R$ 17.500 para os criminosos, que fugiram do local em seguida. Assim, ele foi a uma delegacia para registrar a denúncia.

Mas quando a Polícia Militar (PM) foi abordar a suspeita, ela contou uma história completamente diferente.

Isso porque, segundo ela, o cliente teria levado seis travestis para o motel e comprado cocaína com a suposta envolvida nessa emboscada.

Assim, os pagamentos feitos seriam tanto pela droga quanto pelo serviço com as garotas de programa.

Por fim, a suspeita apontou que a suposta vítima teria deixado todas na porta de casa e ido embora normalmente.

Caberá aos investigadores apurar as duas histórias e recolher evidências que possam apontar se houve de fato o crime de estelionato ou a história do jovem não condiz com a realidade.

A travesti, por sua vez, foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde se encontra detida.