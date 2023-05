Neste período pós retrogradação de Mercúrio, há alguns signos que estão vivendo o melhor momento de suas vidas e, talvez, ainda nem se deram conta disso.

Grandes passos profissionais, realizações pessoais, encostos indo embora e boas pessoas se aproximando são alguns dos principais acontecimentos dessas casas nesses próximos dias.

A dica do horóscopo é: aproveitem essa maré de sorte e deem passos grandes. Sejam corajosos e ambiciosos para conquistarem tudo o que desejam, sem precisar diminuir ninguém.

Saiba quem são os signos que estão vivendo o melhor momento de suas vidas e ainda não perceberam:

1. Touro

Os taurinos encerram o período de Sol na casa de touro em breve, no próximo dia 21. Porém, estarão vivendo ainda excelentes momentos de crescimento.

Vale a pena lembrar que o planeta Vênus permanece na casa de câncer, trazendo um ar romântico maravilhoso para fidelizar esse amor que os nativos tanto têm sonhado.

Além disso, uma conquista pessoal muito próspera está bem próxima. Tenha mais coragem para receber tudo que o universo tem preparado para você.

2. Gêmeos

Os geminianos estão, sem sombra de dúvidas, entrando na melhor época da vida deles. Sorte no jogo, no dinheiro, no amor e claro, sorte na sorte é o que estará acontecendo com esses nativos.

Finalmente os dias de luta terão uma pausa para que desfrutem desse momento de intenso aprendizado e conquistas.

É preciso ter tato e não extrapolar. Vale a pena se policiar com as palavras e evitar contar as conquistas para qualquer um também. Há invejosos por todos os cantos. Seja mais maduro neste cenário!

3. Aquário

Por último, mas não menos sortudos, os nativos da penúltima casa do zodíaco também estão passando por uma maré doce e de muito sucesso.

Avanços profissionais e dinheiro da conta é o que aguarda esses aquarianos de fé. Pegue todo entusiasmo e coragem para correr atrás dos seus sonhos, já que este é o momento perfeito.

Não corra do amor! Ele pode te surpreender!

