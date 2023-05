Saiba quem são os novos secretários da Prefeitura de Goiânia

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou, nesta terça-feira (17), novas mudanças para a chefia das pastas do Poder Público em Goiânia.

As trocas foram feitas nas secretarias municipais de Mobilidade (SMM); de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) e Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas).

Na primeira, Marcelo Torrubia de Oliveira foi a pessoa nomeada para chefiar a pasta. Ele assume após ser indicado pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Romário Policarpo (Patriota).

O novo secretário de Mobilidade já integrou a gestão de Rogério Cruz anteriormente, assumindo de forma interina a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), antes de dar lugar a Fausto Sarmento.

Embora seja ligado a Policarpo, Marcelo Torrubia é uma escolha técnica, sendo engenheiro civil de formação e visto como alguém que conhece bem a cidade.

Vinícius Henrique Pires Alves, que era o titular interino da SMM, voltou a liderar apenas a pasta de Finanças de Goiânia.

Já no Imas, Welmes Marques da Silva deixa o cargo para a entrada de Gizza Laurene Carmo di Oliveira. Ela, por sua vez, é indicação de Welton Lemos (Podemos), vice-presidente do CEI da Comurg, com quem é casada.

Por fim, Diogo Luiz Franco de Freitas, irmão do vereador Igor Franco (SDD), foi nomeado presidente da Sedec, entrando no lugar de Silvio Silva Sousa.