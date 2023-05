Multinacional do setor de embalagens planeja investir mais de R$ 200 milhões em Goiás

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia articula a vinda de uma filial da multinacional Klöckner Pentaplast, produtora de plásticos utilizados em embalagens de medicamentos. O investimento esperado para implantação é de R$ 200 milhões.

A projeção é de que sejam gerados no município cerca de 200 empregos, entre diretos e indiretos. A empresa, de origem alemã fundada em 1965, atualmente está presente em 32 países.

O anúncio partiu de uma visita ao poder municipal de Aparecida, feita por executivos da multinacional. A área planejada para o empreendimento conta com 40 mil metros quadrados.

O CEO da Klöckner no Brasil, André Gonçalves, adiantou que a previsão é iniciar a operação em 2024. A sede da rede no Brasil fica em Cotia, no interior de São Paulo.

Nos planos da empresa, a produção de Aparecida deve ajudar a suprir a demanda do mercado nacional e internacional em países como a Bósnia, Turquia, Portugal, Itália e Espanha.