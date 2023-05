Outback inaugura nova unidade perto de Anápolis

O Outlet Premium Brasília, localizado em Alexânia, município a 60 km de Anápolis, será a sede de uma nova unidade da franquia Outback Steakhouse.

Dentre os 146 restaurantes da marca americana, esta será a primeira aberta em uma cidade do interior goiano.

O centro de compras foi escolhido para receber a franquia por atrair um público fiel dos municípios do entorno e viajantes de todo o país.

A unidade possui 400 m² e pode receber até 189 pessoas. Além disso, a equipe de atendimento será formada por funcionários contratados na cidade de Alexânia.

O restaurante também contará com os tradicionais pratos com temática australiana do Outback, como a Ribs On The Barbie, a Bloomin Onion e o chopp na caneca congelada.

Ele ficará aberto de segunda a sexta, das 11h30 às 21h, e aos sábados e domingos, das 11h às 22h.