PM de Anápolis é acionada para resgatar adolescente refém, mas descobre outro crime

Pais do menor acionaram as autoridades e disseram que ele estava sob cárcere privado há dias

Davi Galvão - 20 de novembro de 2024

Polícia Militar esteve no endereço após denúncia dos pais da vítima. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta quarta-feira (20), após receber informações de que um adolescente estaria sendo feito de refém, em Anápolis, com a família da vítima sendo coagida a pagar os criminosos.

A mãe da vítima relatou que o filho, de 16 anos, estaria sendo mantido em cárcere privado desde sábado (16), por algum motivo “relacionado a drogas”.

O pai do garoto teria descoberto o local do cárcere, no bairro Residencial dos Buritis, região Leste da cidade, e comunicou às autoridades, que compareceram ao endereço informado.

Já na casa indicada, a Polícia Militar (PM) foi atendida por um jovem, de 20 anos, que se apresentou como sendo o proprietário. Além dele, também estavam outra jovem, de 19 anos, bem como três menores de idades, sendo um deles o adolescente de 16.

No entanto, ao questionarem a vítima, ela informou que não estava lá contra a vontade, mas sim porque assim desejava. Os demais presentes também teriam atestado a versão, dizendo terem sido convidados para uma “festinha”.

Os policiais sustentaram que ainda era possível sentir um forte cheiro de maconha vindo da residência e que o proprietário admitiu ter dividido o entorpecente com os demais, inclusive com os de menor idade.

Diante dos fatos, a PM adentrou na residência e localizou também dois dechavadores. Assim, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia, para que as autoridades tomassem as medidas cabíveis.