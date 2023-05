Pecuária de Goiânia terá espaço vip para crianças com presença do youtuber Luccas Netto

A 76ª Exposição Agropecuária de Goiás, que começa nesta quinta-feira (18) e segue até o dia 28 de maio, contará com uma estrutura especial para os pequenos que forem participar do evento.

O “espaço kids” ficará localizado na área do Tartesal De Elite e promete oferecer diversas atrações divertidas para as crianças.

Uma delas, e que faz sucesso entre os jovens, é a presença do YouTuber Luccas Neto, no dia 24 de maio, que se consolidou como um dos maiores nomes do entretenimento infantojuvenil para a web.

Os ingressos para a apresentação já estão à venda e podem ser adquiridos, de forma online, por meio do site IngressoS.A. O valor varia entre R$ 30 e R$ 60.

Além do influenciador digital, os ‘baixinhos’ também poderão se divertir com shows da Patrulha Canina, Toy Story, Bolofofos, Baby Shark, Lois , Mickey e Minnie, Sítio do pica-pau amarelo, Frozen, Scooby Doo, Enrolados e Encanto Brinquedos.

Os pequenos também serão agraciados com a presença de um parque de diversões, personagens vivos, oficinas, praça de alimentação, ambiente temático e entre outros.