Jovem gasta R$ 2 mil no chá de bebê da amiga e divide opiniões após revelar por que quer o dinheiro de volta

Uma jovem recorreu ao Reddit para comentar sobre a dúvida que tem enfrentado: pedir ou não o presente cerca de R$ 2 mil dado ao bebê da amiga após descobrir que ela teria sofrido um aborto espontâneo.

Parece cruel e um tanto confuso, mas a moça explicou no fórum virtual que a amizade que tem com “Jen” não é tão sólida, já que a mulher é mais próxima do marido dela.

Apesar disso, ainda convivem juntas e mantêm uma relação de carinho. “Quando Jen teve seu primeiro filho, meu marido comprou um item caro de sua lista de chá de bebê como presente (que custou cerca de US$ 300 – o equivalente a R$ 1,5 mil -, se bem me lembro)”, disse.

Porém, para a jovem, soou muito estranho ela repetir o evento para o segundo filho, tendo em vista que vários itens poderiam ser reaproveitados do primeiro filho. Além disso, a mãe ganha muito bem, segundo a relatora.

“Pessoalmente, acho que ela ainda deveria ter a maioria das coisas de seu primeiro filho e não acho que as pessoas costumam fazer chás de bebê com listas completas depois do primeiro”, pontuou.

“Também fiquei surpresa por ela estar pedindo presentes quando ainda estava no primeiro trimestre. Eu, por outro lado, sou uma pessoa cautelosa que não anuncio a gravidez até 20 semanas”, considerou.

Então, apesar de não concordar, ela consentiu com o marido em dar um novo presente à amiga. Desta vez, ele custou US$ 400 (quase R$ 2 mil). Dias depois, o casal foi informado que a amiga teria perdido o bebê.

“É incrivelmente triste e, embora não seja próxima de Jen, meu coração dói por ela. Porém, não é algo que ela possa usar para o filho mais velho”, esclareceu a jovem, que agora pretende encontrar um meio de ter o reembolso do valor investido.

“Poderíamos pedir a ela para devolver o presente, mas parece cruel, como adicionar uma tarefa à sua dor e, provavelmente, já passou da janela de devolução de qualquer maneira”, disse.

“Também não tenho certeza se ela vai continuar tentando ter mais filhos e parece incrivelmente insensível perguntar. Além disso, ela pode não ter decidido ainda. Pedir a ela que nos pague também parece muito cruel”, afirmou.

Para os internautas, a moça está sendo totalmente individualista. “Se o presente foi dado, já era. Não deveria vir com termos e condições”, disse um usuário do Reddit.

“Você decidiu gastar muito dinheiro em um presente. Talvez pense melhor no futuro por estar se sentindo assim agora. Mas não aumente a dor dessa mulher para que você possa receber seu dinheiro de volta. Isso é monstruoso”, destacou uma mulher.