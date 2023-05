Mãe da noiva toma decisão sem consultar ninguém e casamento corre riscos de ser cancelado

Uma mulher tem enfrentado sérios problemas após descobrir, através de um primo, que a própria mãe teria tomado decisões para o casamento dela sem consultar ninguém. O caso viralizou.

Quem tornou a história pública foi o jovem familiar, que preferiu não se identificar. No Reddit, o primo da noiva começou explicando que ela teria convidado poucas pessoas para a cerimônia íntima no Caribe.

Logo, para a logística do evento funcionar, ela recomendou que apenas os adultos comparecessem, pois seria algo mais restrito e a presença de crianças ocasionaria em altos custos.

“Muitos familiares foram convidados, e a celebração foi identificada como sendo um pequeno casamento só para adultos, o que ficou óbvio por conta da formulação do casamento e tudo mais”, disse o jovem.

“Nós planejamos viajar na quinta-feira e compramos as passagens com meses de antecedência, mas ontem recebemos um aviso da minha tia dizendo que, por conta de não termos atingido o número mínimo de convidados, as crianças estavam convidadas a comparecer ao casamento”, relembrou.

O rapaz confessou que o anúncio pareceu muito estranho, principalmente por partir da mãe da noiva e com pouca antecedência. Além disso, a protagonista sequer estava no grupo informativo.

“No dia seguinte, minha prima me ligou e disse que minha tia não discutiu nada daquilo com ela e seu noivo, tendo decidido por conta própria convidar as crianças da família”, disse.

“Porém eles planejaram toda a celebração para menos de 20 pessoas, o que ficaria impossível de cumprir se todas as crianças da família fossem. Então foi isso, minha tia passou por cima dos noivos”, finalizou o primo.

Os internautas ficaram chocados com a história da mãe “intrometida”. “Gente, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Não tem senso nenhum”, destacou um usuário do Reddit.

Outros internautas pediram pelo desfecho da história. “Mas então, a noiva deixou a mãe decidir o rumo do dia mais importante da vida dela ou não? Espero que tenha conseguido impedir a tragédia”, comentou outro.