Onde assistir Criciúma x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (30)

Enquanto Tigre luta para fugir do rebaixamento, Timão ainda pode conquistar vaga na Pré-Libertadores

Augusto Araújo - 28 de novembro de 2024

Criciúma e Corinthians se enfrentam neste sábado (30). (Foto: Celso da Luz/CEC / Rodrigo Coca/SCCP)

Atravessando momentos bem distintos no Campeonato Brasileiro, Criciúma e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), pela 36ª rodada da competição.

A bola vai rolar no estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma (SC), a partir das 19h30.

O Tigre se encontra precisando urgentemente de vitórias, posto que ocupa a zona de rebaixamento da Série A. Contudo, a equipe não consegue ganhar a seis partidas.

A mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Fluminense. Com isso, o time catarinense ocupa a 17ª posição, a um ponto justamente do tricolor carioca, primeiro time fora do Z-4, com 39 pontos.

Por outro lado, a possibilidade de cair de divisão não é mais um temor para os corintianos. Na 9ª posição, o Coringão vem em ótima fase, tendo vencido quatro jogos em sequência.

O último foi um sonoro 3 a 1 diante do Vasco. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, balançaram as redes para os paulistas. Puma Rodriguez fez o gol de honra do Cruz-Maltino.

Com isso, o Corinthians está com 47 pontos e ainda tem chances de disputar uma vaga na Pré-Libertadores. Isso porque o 7º colocado é o Cruzeiro, que tem 48 pontos e ainda pode ser superado até o fim do Brasileirão.

O Premiere fará a transmissão do confronto, pelo sistema de pay-per-view, assim como as plataformas online Prime Video e Globoplay, pelas mídias digitais.