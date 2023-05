Bombeiros são luz no fim do túnel para cachorrinho resgatado em Luziânia

Um filhote de cachorro se encontrou preso na tubulação de rede de água em Luziânia na tarde do último sábado (20). Então, uma luz surgiu e deu à ele uma segunda chance.

A luz era do equipamento do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate no Bairro Parque Estrela Dalva 7. Uma mulher passeava pela rua quando ouviu latidos fracos de um filhote, mas ao procurar o que poderia ter sido responsável pelo barulho, ela não o encontrou.

Após uma busca mais intensa, a pedestre identificou que os latidos vinham da tubulação de água e logo viu dois olhos a encarando com medo.

A mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que prontamente realizou o resgate com a utilização de técnicas de salvamento terrestre. O animal retirado sem ferimentos aparentes logo foi devolvido à mãe, com quem o reencontro foi de muita alegria.