Brasileira que conseguiu comprar três casas por R$ 16 na Itália mostra como elas estão

Uma brasileira tornou pública a história que vivenciou há alguns anos, quando conseguiu comprar três casas na Itália, cada uma por apenas € 3 (cerca de R$ 16) e o caso viralizou.

Rubia Daniels saiu do país natal há 30 anos, se mudando para a Califórnia (EUA). Em 2019, a mulher leu na internet que a pequena cidade de Mussomeli, na Sicília (Itália), estava lançando um projeto de repovoamento do local.

Com isso, ofereceu alguns imóveis abandonados da cidade por um preço mínimo. Foi então que a brasileira quis se arriscar. Ela comprou uma passagem de avião, locou um carro e voou para a Itália para fechar o negócio.

“Fiquei tão maravilhada. Foi uma daquelas coisas em que você precisa ver para ter certeza de que é verdade. Fiz minha pesquisa e, em três dias, tinha minha passagem de avião, um carro alugado, o hotel e fui embora”, contou ao site Insider.

Rubia relembra ter sido muito bem recepcionada na cidade antiga. Então, no mesmo ano ela deu início às obras para reformas das casas destruídas. No entanto, em 2020, a pandemia da Covid-19 fez com que a brasileira parasse um pouco com os projetos.

“A Covid-19 aconteceu e não tínhamos permissão para voltar, então comecei as reformas novamente no ano passado. Agora quero concluir tudo. Isso é um conceito ambiental”, disse.

“Precisamos parar de construir e começar a remodelar as coisas existentes que temos”, destacou Rubia, que já esclareceu que os três imóveis se tornarão, em breve, uma casa de férias, uma galeria de arte e um centro de bem-estar. Confira!