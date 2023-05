Algumas mulheres, infelizmente, fogem da sua responsabilidade afetiva e preferem optar por ir pelo pior caminho na hora de terminar uma relação: mudar de comportamento, em vez de dizer realmente o que sente.

Nessas horas, elas acabam agindo de forma covarde e acabam deixando o parceiro sem entender o que está acontecendo.

6 coisas que uma mulher começa a fazer quando quer terminar e não sabe como

1. Parar de dar tanta atenção

Começando nossa lista, a mulher que perde o interesse passa a evitar o cara de diversas formas.

Por exemplo, ela para de mandar mensagens, vídeos engraçados ou fazer ligações, para as que gostam.

2. Não aceitar mais os convites para sair

Ao lado disso, elas também deixam de querer sair com o cara ou manter aquela rotina ao lado dele.

Para elas, esse afastamento é uma forma de deixar claro que elas não querem mais nada.

3. Mudar da água para o vinho

Essa é uma das principais mudanças de comportamento de uma garota que está buscando uma forma de pular fora do compromisso amoroso.

Nessas horas, ela para de ser fofa, te ligar, mandar uma simples mensagem de bom dia e aquelas outras coisinhas que ela fazia no início da relação.

4. Sumiço sem explicação

Para evitar que ocorra conflitos e por não saberem lidar bem com conversas, algumas mulheres preferem fazer “ghosting” do que enfrentar a situação.

Em outras palavras, elas agem de forma egoísta, covarde e injusta, já que somem sem dar explicação.

5. Correr de conversas sobre a relação

Dialogando com o tópico anterior, a mulher que não sabe como terminar uma relação corre de todas as formas do diálogo entre vocês.

Elas ficam com medo de estarem dando importância para assuntos relacionados ao casal e o cara pensar que pode estar havendo algo significativo entre eles, e não que ela quer dar o fora.

6. Há um abismo entre vocês

Por fim, a mulher que não quer dar o primeiro passo para o término instintivamente cria um abismo entre vocês.

Assim, ela se afasta de você, aliado a uma grande frieza para engatilhar o casal ao fim.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!