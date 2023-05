Quantas vezes você estava conversando com alguém, mas, de repente, notou que a pessoa te bloqueou no WhatsApp? No entanto, você sabia que existem uma série de motivos que levam uma pessoa a ser bloqueada no WhatsApp? Pois é.

Para tirar de vez a dúvida sobre as razões que levaram a pessoa a tomar essa decisão, leia a matéria até o final e saiba quais motivadores estão por trás da decisão.

6 motivos que levam uma pessoa a ser bloqueada no WhatsApp:

1. Mandar muita mensagem

Se você é uma pessoa que costuma enviar muita mensagem, preste atenção. Pois o excesso de conteúdos enviados na plataforma podem fazer com que a outra pessoa se irrite com você e tome a decisão de bani-lo. Por isso, tome cuidado!

2. Ligar sem parar

Outra coisa para se prestar atenção é a ligação. Muitos usuários não gostam de receber diversas ligações e, quando isso ocorre com frequência, os mensageiros tendem a bloquear esse contato.

3. Enviar fake news

As fakes news (informações falsas) são mais um dos motivos que levam alguém a ser bloqueada no WhatsApp. Afinal, convenhamos que ninguém curte ser bombardeado de informações que não são verdadeiras, não é mesmo?

4. Mandar muita mídia

Enviar vários vídeos e fotos pode até parecer legal, mas muita gente não curte isso. Portanto, tente evitar ao máximo!

5. Enviar links suspeitos

Receber links suspeitos é mais uma coisa que a maior parte dos internautas detestam na plataforma. Mesmo que não seja nenhum conteúdo inapropriado, evite enviá-lo.

6. Postar conteúdos inapropriados nos stories

Por fim, outra dica é não postar nenhum conteúdo inapropriado como mídias +18 ou fazendo apologias a coisas ilegais. Isso pode fazer com que você seja bloqueado por um ou mais usuários no WhatsApp. Portanto, evite tomar essa decisão.

