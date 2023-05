Com falência hepática, adolescente de Anápolis consegue na Justiça transferência para hospital

A previsão é de que, ainda neste domingo (21), a adolescente Mariane Orozimbo de Paula, de 15 anos, seja transferida para o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), em Goiânia. Ela está com falência hepática e só conseguiu a transferência graças à liminar expedida por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO).

Desde terça-feira (16), ela permanece internada após perceber a barriga inchada e a chamada icterícia, um “amarelão” característico de problemas no fígado.

Mariane foi atendida primeiramente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Perfil Pediátrico de Anápolis, onde na sexta-feira (19) foi encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A adolescente foi então transferida ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Após muita luta, para conseguir a atenção das autoridades e também doações de sangue, ela deverá ir para um centro médico de referência em doenças do fígado.

Segundo nota da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o quadro da adolescente é estável e ela está consciente. Em decisão judicial, foi apontado o descumprimento do direito à saúde da paciente, de modo que o não atendimento acarretaria em indenização no valor de R$ 100 mil.

A irmã, Elisa Rachid, fez um grande esforço para conseguir ajuda e agora está acompanhando cada fase que virá, ansiosa pela chegada da ambulância para a transferência de Mariane. Ela reforçou que doações de sangue ainda podem ser feitas, já que há a possibilidade de que transfusões se façam necessárias.

A orientação é, caso haja o interesse em doar, se dirigir ao Hemocentro de Anápolis e falar que a doação é para ela, apresentando o nome da adolescente. Não há exigência de tipo sanguíneo, podendo ser qualquer um pois há o sistema de troca, que utiliza o banco de sangue remanescente.