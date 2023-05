Caiado anuncia tablets e chips com internet para estudantes e professores em situação de vulnerabilidade

Estudantes e professores da rede pública estadual que estão em situação de vulnerabilidade social vão receber tablets com chip e internet.

O anúncio foi realizado nesta segunda-feira (22), pelo governador Ronaldo Caiado (UB). A entrega terá início no dia 31 de maio, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Serão disponibilizados 410 mil chips de dispositivos móveis e 28 mil tablets.

“Esse chip vai dar aos estudantes do Cadastro Único, de famílias na linha da pobreza e extrema pobreza em Goiás, um diferencial para acompanhar as aulas, revisar conteúdos e acessar informações. Tendo, dessa forma, condições de competitividade”, afirmou Caiado.

O programa Conectividade Móvel é uma parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/Ministério da Educação (MEC), a União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime) e prefeituras municipais.

O investimento será de mais de R$ 83 milhões em Goiás. Serão contemplados alunos e professores do Ensino Fundamental e Médio das redes estadual e municipais inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Alunos matriculados nas escolas das comunidades quilombolas e indígenas também receberão o kit com tablet e chip.