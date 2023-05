Dona de foodtruck morre em grave acidente de carro no interior de Goiás

Na GO-221, próximo ao antigo leilão entre Palestina de Goiás e Iporá, Isabel Meza Rezende acabou sofrendo um acidente e vindo a óbito no veículo em que trafegava. Ela foi encontrada pela Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 14h deste domingo (21).

Dona de um foodtruck especializado em crepes gourmet, em Palestina de Goiás, Isabel estava em uma Fiat Strada de cor prata no momento do acidente.

O veículo acabou por parar em um local de difícil visibilidade e os agentes receberam ajuda de transeuntes para encontrarem o carro.

Após conseguir localizá-lo, a GCM acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para proceder com a retirada do veículo e acionar o Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cabíveis.

Não foi especificada qual complicação, derivada do acidente, causou a morte de Isabel Meza. Segundo as autoridades, não haviam outros passageiros no carro.