Filha vai ao cemitério e não acredita no que encontrou onde o pai foi sepultado

Uma filha teve uma surpresa desagradável ao decidir visitar o túmulo do pai e descobrir que havia um casal morando no mausoléu do ente.

A estrutura espaçosa e com grades fica na Ilha de Cozumel, em Quintana Roo, no México. Segundo a jovem, os dois estavam adaptando o sepulcro como uma casa comum.

Garrafas de cervejas, panelas, roupas e até uma bicicleta elétrica foram encontradas dentro do local onde foi enterrado o pai da moça.

Indignada, ela confrontou os invasores que reagiram com hostilidade e passaram um cadeado nas grades para não serem mais “incomodados”.

“É um lugar sagrado e ninguém deve invadir aqui. Decidimos então quebrar o cadeado e, com a ajuda de um trabalhador, que nos contou tudo, conseguimos liberar o espaço”, disse no Facebook.

“É incrível que gente assim tome um mausoléu como um hotel. Onde estão as autoridades ou quem presta os seus serviços como vigias e zeladores deste local?”, questionou.