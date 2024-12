Placa colocada em prédio chama atenção e deixa moradores confusos

"São tipos de avisos que você lê às pressas e teu cérebro diz :" cara, você não percebeu?", disse um seguidor

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / placashistoria)

O morador de um prédio brasileiro que resolver subir para seu andar enquanto uma obra acontece no recinto vai se deparar com uma placa bastante confusa.

A mensagem fez tanto sucesso que o perfil no Instagram @placashistoria resolveu compartilhá-la e os internautas encheram a caixa de comentários com suas opiniões sobre o ocorrido.

Dessa forma, por conta de uma placa sobre o início de uma obra em um prédio, moradores do residencial ficaram sem entender como subir para seus apartamentos.

O texto da placa traz o seguinte alerta para quem passa: “O elevador ficará desativado durante as obras da escada”.

Ao analisar com mais calma, a mensagem dizia que o elevador estaria indisponível enquanto a escada, outro meio de locomoção para subir, estivesse em reforma. Ou seja, ninguém conseguiria subir para suas casas.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram e revelaram que é o tipo de aviso que dá um bug na mente de tão confuso.

“São tipos de avisos que você lê as pressas, na hora de sair de casa, entra no carro indo pro trabalho, passa a viagem toda lembrando do que leu e teu cérebro diz:” cara, você não percebeu?”, disse um seguidor.

“Tem algo de errado no aviso. Essa bosta fica martelando sua mente o dia todo enquanto você não perceber onde está o erro”, finalizou o comentário.

Já outro internauta comentou que “é o famoso pedreiro do filme do Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém”, escreveu.

Confira a publicação completa com a placa:

