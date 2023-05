Motorista de aplicativo que colocou placa com pedido aos passageiros recebe a melhor notícia que poderia ter

Um motorista de aplicativo decidiu inovar na hora de cumprir o papel de melhor pai e deixou uma plaquinha com um pedido aos passageiros – que viralizou, trazendo excelentes notícias.

Jéter Fraga, de 54 anos, contou ao R7 que se mudou com a família para São Paulo (SP) depois da pandemia da Covid-19 para entrar nas plataformas de motoristas e tentar se reestruturar financeiramente após assistir a própria empresa falindo.

Já o filho, Nathan Murari, de 22 anos, vem tentado no ramo musical desde os 14. Assistindo o esforço do jovem, Jéter quis ajudar de alguma forma e pensou em colocar um bilhete aos clientes, apresentando o trabalho do cantor.

Com dois QR Codes, o condutor deixou a placa “ouça meu filho nas plataformas” (Spotify e YouTube). E, de fato, inúmeros passageiros ficaram curiosos e acessaram as redes do jovem músico.

“Vejo ele fazendo as letras, compondo as músicas com os instrumentais, produzindo, registrando cada uma, disponibilizando nas plataformas e ainda fazendo ações de impulso delas”, contou o pai, em entrevista.

Realmente apoiar é o mínimo. E ver ele dominando todo o processo me mata de orgulho. É realmente muito orgulho o que sinto”, finalizou.

Reação

Para o jovem, receber uma infinidade de notificações, de repente, foi uma surpresa enorme, já que não sabia da iniciativa do pai. Além disso, contato para shows e apresentações foram realizados e deram certo para Nathan.

“Como artista independente, a gente fica um dia pensando em desistir, no próximo dia a gente pensa em seguir firme. Estava bastante desanimado com a carreira. A atitude dele mudou isso, me deu um baita gás e me abriu algumas portas”, disse o rapaz.

Atualmente, o músico conseguiu concretizar a própria banda, assinou contrato com a gravadora independente NZ Música, e tem feito publicidades nas redes sociais.

“Quero construir uma carreira sólida, onde as pessoas me acompanhem e me admirem. O meu objetivo é construir uma verdade ali nos palcos falando sobre aquilo que eu vivo, do que eu penso”, destacou.