PiriBier contará com programação com mais de 300 rótulos de cervejas

O PiriBier, maior festival de cervejas artesanais do Centro-Oeste, está com data marcada. Entre os dias 8 e 10 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, será possível experimentar mais de 300 rótulos de cerveja, em Pirenópolis.

Além da diversidade cervejeira, o evento ainda contará com uma praça de alimentação e programação musical que promete animar o público. Além disso, para quem deseja conhecer a gastronomia local, durante o dia, cafés e restaurantes estarão participando do PiriBier Harmoniza.

No primeiro dia do evento, o chef Ronaldo Rossi, idealizador da Cervejoteca, irá oferecer um almoço em três etapas às 12h, no Zazá Café. Então, às 16h , o mestre em café Ensei Neto, acompanhado da multiprofissional em bebidas, Bárbara Soares, irá chefiar uma degustação guiada com café e cerveja, no Pé di Café.

O line-up contará com a Banda Venenosa, a turnê Charlie Brown Jr., o cantor Egypsio, entre outros.

Na sexta-feira (09), será a vez do sommelier José Raimundo Padilha e Ensei Neto para conduzir um brunch com cerveja artesanal e café, às 11h no Zazá Café. No período da tarde, Bárbara Soares irá apresentar um cardápio em três partes, com harmonização de cervejas e vinhos, no Romaria Bistrô.

No segundo dia, a programação musical será com Grace Carvalho e Luciana Climaco à frente da banda Pedra 70 com tributo à Rita Lee, assim como Os Paralamas do Sucesso.

Como encerramento, no sábado (10), José Raimundo Padilha, Ronaldo Rossi e Danilo Campos irão guiar um almoço às 13h com carne suína como ponto central, na UEG Pirenópolis. Já as atrações do dia serão a banda Breakdown e Detonautas.

Assim sendo, nos três dias, à partir das 19h, a Arena PiriBier estará com visita guiada gratuita para participantes do evento, comandada pelo especialista Thony Augusto.

Interessados devem acessar o site oficial do festival para garantir ingressos que variam de R$ 95 a R$ 500.