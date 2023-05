Pedido de namoro diferenciado viraliza em Goiás viraliza: “só quero se for assim”; veja

Um pedido de namoro bastante inusitado vem chamando a atenção no TikTok, especialmente entre os goianos mais apaixonados.

Nas imagens, é possível ver um carro de som, tradicionalmente utilizado para o anúncio e marketing de pamonhas no interior do estado, passando lentamente por uma rua.

No banco do passageiro um jovem aparece de microfone na mão, declarando-se para uma garota sentada no banco de uma praça, que aparenta estar surpresa com a situação.

Em dado momento, no meio das palavras, carros que estavam na via buzinam para o rapaz e ele grita para eles terem calma, o que arranca gargalhadas de quem estava perto.

“Isa, eu sei que cê num quer [sic], mas… Calma! namora comigo?”

Aos aplausos, ele desce do carro, e beija a garota, e embora não seja possível ver no vídeo, é provável que tenha aceitado.

Nos comentários, os usuários acharam graça e aprovaram a engenhosidade do apaixonado.

“Se não for assim nem quero”, brincou uma. “Ninguém pode falar que ele não foi original”, disse outra.