Após descobrir que a mãe e o marido têm um caso, mulher faz DNA e o resultado é inacreditável

Viralizou recentemente o caso chocante de uma mulher, que flagrou o marido na cama com a própria sogra, e, para piorar, acabou descobrindo que os ‘irmãos’ também eram filhos do esposo.

Parece confuso, né? Mas a verdade é que essa história é realmente estranha e foi divulgada pelo The Mirror. De acordo com o tablóide britânico, ela teria 40 anos quando chegou em casa e encontrou os amantes no quarto.

A mãe e o esposo estavam nus e ficaram assustados com a presença dela. A idosa chegou a ser hostil com a filha, ordenando que saísse de lá.

“Minha mãe gritou para que saísse do ‘quarto deles’. Foi o que mais me abalou na hora”, disse a vítima, que teria uma filha, de 23 anos, com o marido, e também presenciou toda a cena.

Depois do momento caótico, ela conseguiu extrair dos infiéis que o romance acontecia há 22 anos, exatamente um ano após o casal se unir, já que eles foram morar juntos quando a mulher tinha apenas 17 anos e estava grávida da primogênita.

Indignada, a vítima chamou o pai para presenciar a discussão (eram vizinhos e ele estava a poucos metros de distância). Durante a briga, a traída sugeriu que os irmãos gêmeos, de 18 anos, pudessem ser filhos do esposo e frutos das mentiras.

Dito e feito! Um exame de DNA foi realizado e confirmou o que mais temiam: a mulher seria, ao mesmo tempo, irmã e madrasta dos garotos.

Revanche

Para dar um basta na série de mentiras, a traída e o pai enganado se uniram para despejar os amantes. Como a casa era uma herança do idoso, a dupla saiu sem nenhum bem.

“Agora, ela está morando com a minha irmã. Eu desprezo meu ex-marido, já que ele estava fazendo s*xo com a minha mãe e comigo e, em alguns casos, chegando em nossa cama minutos depois”, desabafou a vítima.

“Ele engravidou minha mãe pouco depois de me engravidar”, disse a mulher, reforçando ser incapaz de perdoar a dupla infiel.