Depois de muito desgaste emocional, haverão alguns signos que vão superar esta fase difícil e voltar ao cenário de paz e coisas boas.

Essas casas astrológicas estiveram enfrentando decepções, discussões e muita confusão interna. Porém, agora depois de tanto sufoco, será possível dar uma guinada na vida.

O fim do Mercúrio Retrógrado no último dia 15 de maio trouxe um pouco de paz e clareza para as mentes de alguns signos que foram muito afetados.

E, caso continue chegando mensagens de ex’s inconvenientes, lembre-se do que fazer: bloquear e seguir em frente é a opção mais razoável para alcançar uma melhor estabilidade emocional.

Confira agora quais serão as casas astrológicas que vão deixar esse período sombrio e retomar a felicidade que estava perdida há tempos. Veja!

Os signos que vão superar esta fase difícil e entrar em paz novamente:

1. Áries

Como o período de retrogradação começou no finalzinho de áries, evidentemente, a casa foi muito afetada. Os nativos ficaram meio perdidos nos últimos dias, inclusive podem ter enfrentado términos e brigas chatas.

O que o horóscopo deixa explícito neste momento é que vocês precisam deixar fluir naturalmente. Não queira segurar quem não quer ficar. Só amor não é o suficiente para manter uma relação.

A paz está chegando devagarzinho para tomar conta da sua rotina. Mas é necessário colaborar e parar de procurar o caos com as próprias mãos!

2. Virgem

Os virginianos, complexos e implicantes, podem até estranhar essa sensação de plenitude e paz. Mas acreditem: isso é normal e delicioso de se viver.

Aproveitem o momento para alinhar algumas pendências e buscar inspiração para crescer profissionalmente. Não é tempo de brigas, nem de correções.

Fiquem tranquilos e aprendam a curtir os momentos bons.

3. Aquário

Por fim, os aquarianos agitados e ‘do contra’ poderão sair da zona de bagunça. Arrume o que precisa ser organizado, o quarto, o coração e a lista de prioridades.

Depois de colocar os “pontos nos i’s”, os nativos poderão perceber a vibe boa da paz chegando de mansinho.

