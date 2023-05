Abertas vagas na área da educação para ensino médio e superior em Anápolis

A empresa Plus Service está realizando a seleção para vagas de emprego em três áreas de atuação, voltadas ao atendimento especializado a estudantes com necessidades específicas. Os aprovados irão atuar no campus do Instituto Federal de Goiás (IFG), em Anápolis.

A primeira oferta é para o cargo de ledor e transcritor de textos em braile. Os candidatos interessados devem possuir ensino médio completo, curso na área de no mínimo 60 horas, além de experiência comprovada na função. A carga horária para os aprovados será de 44h semanais, com a remuneração de R$ 1.952, acrescida ainda com vale transporte e vale alimentação.

Já a segunda vaga é destinada aos profissionais de apoio a estudantes com necessidades especiais. Também com carga horária de 44h por semana, será exigidos dos interessados apenas o ensino médio completo e experiência na área. O salário é de R$ 1.385,79 e somado com vale transporte e vale alimentação.

Por último, é oferecida a posição de especialista em educação especial. Os que desejarem o cargo, deverão ter um curso superior de licenciatura, além de pós ou especialização em atendimento educacional especial, com experiência comprovada. A remuneração para esta vaga é de R$ 2.216,83, com ambos os vales também sendo oferecidos.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (62) 9 8258-4554 ou pelo e-mail [email protected]