Prefeitura não cumpre com prazo proposto e anapolinos vivem em meio à infestação de cobras e escorpiões

Apenas em abril, moradores encontraram mais de 40 animais peçonhentos em lotes do bairro, em uma média de mais de 1 por dia

Davi Galvão - 30 de abril de 2024

Moradores do Jardim Promissão encontraram cerca de 40 animais peçonhentos, só em abril. (Foto: Arquivo Pessoal)

Com mato alto, cobras, escorpiões e outros animais peçonhentos sendo encontrados diariamente, as ruas do bairro Jardim Promissão, localizado no extremo Norte de Anápolis, estão “mais parecendo com uma selva”.

Ao menos, é o que afirmou, em entrevista ao Portal 6, Rosiane Rodrigues, moradora já há 12 anos da região e que se encontra desesperada com a situação que vem vivendo.

Mãe de três filhos, ela teme que, eventualmente, um dos vários animais que aparecem no local acabe resultando em um acidente dentro da própria casa.

“Nesse último domingo, meu caçula, de 7 anos, encontrou uma coral na calçada. E se tivesse acontecido algo ruim? E se ele tivesse…”, se emocionou, sem concluir a sentença.

Conforme ela informa, o bairro em questão conta com diversos lotes baldios, sem cercamento e que, por falta de cuidados, estão com o mato muito alto já há meses.

Como consequência, cobras e escorpiões estariam se reproduzindo e se espalhando como uma praga pela região.

“Em abril, para você ver, são 30 dias. A gente [ela e os vizinhos] encontrou, contando com cobras e escorpiões, quase 40. É mais de um por dia”, exemplificou.

Em imagens, enviadas à reportagem, é possível constatar a grande quantidade de animais peçonhentos, incluindo espécies como a coral e a jararaca, além dos já citados escorpiões.

Prazos não cumpridos

Em um requerimento elaborado ainda no dia 19 de fevereiro, a população notificou o Poder Público a respeito do tema, pedindo urgência na roçagem do local, justamente pelo risco oferecido pelos animais peçonhentos.

No dia 1º de abril – por mais irônico que a data pareça – a administração pública anunciou um grande programa que percorreria diversos bairros da cidade, oferecendo o serviço de roçagem. Dentre as localidades, estava o Jardim Promissão.

O prazo dado pela administração para realizar tais medidas, se encerrou nesta terça-feira (30) e, conforme deixado claro pelas imagens, nenhum tipo de procedimento foi feito.

O que diz a Prefeitura

Questionada pelo Portal 6, a Prefeitura afirmou que a roçagem no Jardim Promissão será executada na quinta-feira (02) e sustentou que este serviço é de responsabilidade do proprietário. Caso o dono não o faça, aí si o Poder Público intercede.

Confira a nota na íntegra: