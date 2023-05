Coquetel contra a gripe pode ter causado a morte de homem em Anápolis

A morte de Dener Holanda dos Santos, de 33 anos, na madrugada desta quinta-feira (25), no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) pode ter sido causada por um coquetel contra a gripe.

A vítima estava internada na unidade hospitalar desde o último domingo (21), tendo também passado por outras duas unidades de saúde do município.

O Portal 6 apurou que o homem teria tomado um coquetel contra a gripe no dia 17 de maio. No entanto, já no dia seguinte, precisou ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Ainda sem melhora, foi levado para o HEANA no domingo (21), mas mesmo com os tratamentos, não resistiu ao quadro infeccioso e faleceu nesta quinta-feira (25).

Nas redes sociais, parentes e amigos dão o último adeus para Dener. “Eu vou te amar para sempre”, disse uma familiar por meio do Instagram.