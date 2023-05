Paulista que comprou passagem para Goiânia quando estava bêbado vem à capital e mostra como foi o desfecho

Cair no chão, falar alto e até mandar mensagens erradas são atitudes ‘comuns’ que algumas pessoas costumam ter quando estão embriagadas. No entanto, a noite de bebedeira intensa levou o paulista Gabriel Ferreira a realizar um ato fora da curva: comprar, de última hora, uma passagem para Goiânia.

O relato sobre o ocorrido foi compartilhado no perfil de Gabs Ferreira no Twitter e acabou viralizando na web na noite de quarta-feira (24). Para se ter uma ideia, a publicação já conta com mais de 37 mil curtidas e 700 comentários na plataforma.

Na postagem, ele revela que o ato aconteceu há 07 meses quando ele e a esposa marcaram de beber junto com uma amiga que é da capital.

Após ingerir uma certa quantidade de álcool e começar a sentir os efeitos da bebida, Gabriel relembra que sugeriu visitar a amiga no município e que, por impulso, decidiu comprar as passagens dele e da esposa no mesmo momento.

“No auge da embriaguez, me empolguei e falei “vamos marcar de te visitar” e compramos na hora a passagem mais barata que achamos”, explicou.

O ato inesperado não foi só “promessa de bêbado” e foi levado a sério pelo casal que, nesta semana, desembarcou em Goiânia.

“O resultado é que agora é meio dia de uma quarta e eu tô em Goiânia tomando cerveja no almoço, off do trabalho. A lição que fica é: tome mais decisões bêbado”, disse.

Em outra publicação feita por ele, o paulista também mostrou alguns detalhes sobre a passagem dele pela capital e visitas aos principais pontos da cidade como o Cine Ritz

“Agora eu tô na frente do Cine Ritz no centro de Goiânia ouvindo chorinho ao vivo e tomando cerveja” e completou dizendo “Eu acho que gosto de Goiânia”.

Veja os tweets:

Agora eu tô na frente do Cine Ritz no centro de Goiânia ouvindo chorinho ao vivo e tomando cerveja pic.twitter.com/OLpULcXp5Y — Gabs Ferreira (@o_gabsferreira) May 24, 2023