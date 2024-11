Entenda como era proposta para taxar turistas em Pirenópolis

Samuel Leão - 28 de novembro de 2024

Foto aérea de Pirenópolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Pirenópolis)

Aprovada recentemente, a taxa de turismo para Caldas Novas, trouxe à tona a discussão nos locais mais visitados em Goiás. Em Alto Paraíso, por exemplo, existe uma lei municipal que já prevê o pagamento de turistas desde o abril deste ano. Entretanto, apesar de poucos terem conhecimento, a famosa Pirenópolis também já teve uma proposta semelhante, há cerca de 18 anos.

Durante a gestão do então prefeito Rogério Figueiredo, em 2006, um ofício chegou a partir do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) da cidade, sugerindo a Taxa Municipal de Turismo, chamada de TMT.

Todavia, ao invés de funcionar no modelo empregado pelas outras duas cidades do estado, a proposta era que o valor fosse opcional, sendo cobrado diretamente pelas pousadas e unidades responsáveis pela hospedagem. O modelo também não propunha uma renovação do valor, após uma semana ou em dado período, conforme feito nos outros casos.

A ideia era cobrar R$ 1 dos turistas, o que lhes daria direito ao usufruto da cidade por tempo indeterminado, e o valor seria registrado via carnê semanal, sendo depositado na conta bancária do Fundo de Turismo (Funtur). Para popularizar a proposta, e proporcionar a adesão dos visitantes, ainda havia estratégias.

Todos os estabelecimentos participantes teriam um kit com cartaz explicativo e camiseta, visando conscientizar os turistas da importância da contribuição, dando a justificativa que o valor seria revertido em melhorias para o setor.

E, para incentivar ainda mais os trabalhadores do setor a “abraçarem a proposta”, aqueles estabelecimentos que conseguirem recolher o maior valor, proporcionalmente em relação ao número de apartamentos ou hospedagens que disponibilizam, receberiam prêmios e diplomas.

Ainda havia a proposta para os custos iniciais da ação serem patrocinados pela iniciativa privada. Assim, a gestão da época chegou a afirmar que o Comtur seria o primeiro conselho da cidade a gerar renda, e ressaltou que a adoção desse modelo iria fortalecer ainda mais o setor turístico da cidade.