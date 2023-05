É nítido notar que uma pessoa se apaixonou, porque todo esse sentimento fala em seus olhos.

Logo, é de se esperar que alguns comportamentos começam a aparecer na rotina dessa pessoa depois que o amor começou a falar em seu peito!

6 comportamentos que uma pessoa que se apaixonou por você passa a ter:

1. Bom humor

Começando nossa lista, já notou como uma pessoa apaixonada está sempre de bom humor?

Pois bem, esse fator entrega totalmente que seu coração está sendo ocupado por um outro alguém.

2. Admiração exagerada pelo crush

Bom e que ninguém ouse falar um “a” sequer da sua amada ou amado, porque para o apaixonado ela se torna automaticamente o melhor ser do universo.

Ninguém entende o que acontece, mas o amor faz a pessoa idolatrar completamente aquele que se ama.

3. O mundo parece ter se tornado um lugar melhor

Quando o amor invade o peito de uma pessoa, além do bom humor, é comum nada mais incomodar esse apaixonado.

Isso quer dizer que para ela, seus olhos passam a ver o mundo com mais bondade, sendo um lugar perfeito para se viver, mesmo com todas as dificuldades e desafios do dia a dia.

4. Tudo lembra aquela pessoa

Além do mundo maravilhoso e cor-de-rosa desse apaixonado, em sua mente só uma coisa tem lugar: seu amado (a)!

Por isso, no cotidiano tudo e todos lembram aquele que se ama.

5. Seu crush é o assunto que vem de você

Obviamente se na mente do apaixonado só tem a pessoa amada, logo, de seus lábios o único assunto que sai é ela!

Afinal, a boca fala aquilo que o coração está cheio e esse comportamento é bem característico dos apaixonados.

6. Vontade de estar dentro do universo daquela pessoa

Por fim, a paixão quando invade o peito daquele que está apaixonado acaba se tornando algo avassalador, bom, e nessas horas, o amante quer fazer de tudo para entrar no mundo da pessoa que ele ama.

