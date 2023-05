Clínica de vacinas é inaugurada em Anápolis oferecendo imunizantes a preços populares

O calendário vacinal disponibilizado na rede pública de saúde é completo e abarca as principais enfermidades que podem assolar crianças e adultos, mas o que muitos não sabem é que as vacinas disponibilizadas na rede particular protegem contra um número ainda maior e doenças e, em alguns casos, causam menos efeitos colaterais.

Por conta do alto valor de algumas dessas vacinas, a grande maioria das pessoas acabam não conseguindo custeá-las. E foi pensando nisso que surgiu, a partir da Clínica Popular da Saúde, a Clínica Granvac, que oferta vacinas a preços mais acessíveis.

Ao todo, já são ofertados 20 tipos de imunizantes no local, sendo que todos podem ser parcelados em até 10 vezes nos cartões. Basta consultar as condições com antecedência.

A vacina contra Influenza, por exemplo, protege contra três tipos de vírus e custa apenas R$ 100 nos cartões ou R$ 90 no dinheiro, débito ou Pix.

Já a Hexavalente, aplicada em bebês aos 2, 4 e 6 meses, custa apenas R$ 250 nos cartões ou R$ 220 em dinheiro, débito ou Pix.

Mais conhecida apenas como Hexa, esse imunizante é importante para proteger os pequenos de 6 semanas até 24 meses contra doenças infecciosas, como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite e outras doenças graves causadas pelo vírus Haemophilus influenzae tipo B.

Outra vacina disponibilizada no local, e que não é encontrada na rede pública, é a Meningo B, que protege os bebê a partir de 2 meses até adultos de 50 anos contra a meningite do grupo B. A doença pode ser grave e até ameaçar a vida. No local, ela custa R$ 670 nos cartões ou R$ 590 à vista.

Os interessados em se imunizar ou aos filhos podem procurar a clínica de segunda a sexta-feira, das 07h às 12h e das 14h às 16h30, e aos sábado das 07h às 11h30.

A Clínica Granvac fica localizada na Avenida Minas Gerais, nº 251, no bairro Jundiaí.

Mais informações sobre valores e vacinas disponíveis, bem como horários de atendimento, podem ser obtidas através do WhatsApp (62) 9 9563-4156.