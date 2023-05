Durante reforma, cofre é encontrado nas paredes e donos se surpreendem com o que tinha lá dentro

Dois amigos iniciaram uma reforma em um antigo prédio nos Estados Unidos e, durante o processo, encontraram um cofre antigo. O processo para abrir o misterioso caixote teve um desfecho surpreendente.

David Spring e John Napier decidiram inaugurar a cafeteria Buckroe Coffee Co. e, no imóvel escolhido, eles foram informados de que já teria sido um banco na década de 90.

Quando os funcionários contratados para a obra visualizaram o cofre, muitas expectativas foram levantadas sobre o que poderia ter dentro, inclusive um tesouro em dinheiro.

Então, a dupla compartilhou o caso no Instagram, com todos os desdobramentos. Depois disso, uma equipe especialista foi acionada para abrir o objeto enorme.

Uma live de sete horas foi transmitida ao vivo enquanto os homens se esforçavam para desvendar o mistério. Por fim, foi possível abrir o cofre.

Para a decepção de todos, não havia nenhum tesouro. Na verdade, foi possível encontrar apenas alguns livros, canecas, ferraduras, placas de carros, recibos, computadores antigos, garrafas velhas, bichos de pelúcia e pratos.

Também havia um cofre dentro do caixote maior. Neste, a surpresa foi ainda maior: continha somente elásticos.

Apesar da frustração, os amigos levaram tudo na brincadeira e fizeram um pedido na internet. “Que toda a fama nas redes sociais se reflita no fluxo de clientes do café quando for inaugurado, em 1º de julho de 2023”, brincou David e John.

