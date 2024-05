Truque para limpar de vez suas panelas depois do almoço

Técnica promete fazer milagres na hora de higienizar itens

Gabriella Pinheiro - 10 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Convenhamos que depois do almoço, a tarefa de limpar as panelas pode ser algo um tanto massante e cansativo. No entanto, um truque desconhecido por muitos promete limpar de vez as suas panelas.

A técnica além de ser eficaz pode ser produzida de forma caseira e fazer uma espécie de milagres para quem vive esse dilema.

Truque para limpar de vez suas panelas depois do almoço

Quem nunca sentiu aquela famosa preguicinha de ter que lavar toda a louça depois do almoço, não é verdade? Apesar da exaustiva tarefa, existe um meio que pode ajudar no processo.

Para isso, é necessário prepara o limpa alumínio caseiro, sendo necessário água e clean desengraxante. O procedimento é fácil e promete fazer maravilhas. Segue o passo abaixo que vamos te ensinar.

Inicialmente, pegue 200 ml de água e 200 ml de Clean desengraxant, que pode ser encontrado em lojas de produtos de limpeza, autopeças e postos de gasolina.

Na sequência, é necessário que você tenha um borrifador em mãos. Dentro dele, acrescente água e o clean desengraxante e chacoalhe para misturar bem.

Depois, espirre o conteúdo em assadeiras, panelas ou em qualquer peça de alumínio que você queira limpar depois do almoço e deixe agir por alguns minutos.

Enquanto isso, passe a esponja e a lave normalmente. Então, aproveite e limpe todas as panelas com o limpa alumínio caseiro e deixe tudo brilhando e ainda, de quebra, facilite o seu serviço de higienizar os itens.

Leia também:

O tempo que uma pessoa precisa ficar na esteira para emagrecer

A regra dos 2 minutos para passar a construir hábitos mais produtivos

Alerta para quem faz compras nas plataformas Shein, Shopee e AliExpress

⁠10 coisas que acontecem no corpo de quem deixa de tomar refrigerante

Juíza responde se Davi terá de dividir o prêmio do BBB com a ex

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!