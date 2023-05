Homem que ganhou mais de R$ 54 milhões na loteria revela que ainda está solteiro e o que gostaria de fazer

Lembram do caso do homem que ganhou £ 8,7 milhões (aproximadamente R$ 51,6 milhões) na loteria, na Alemanha, mas confessou que o que mais queria era um amor?

Pois bem, Kursat Yildirim, de 42 anos, segue buscando uma pessoa para desfrutar da vida milionária e da companhia do sortudo, viajando pelo mundo afora.

Atualmente, o jogador mora com a mãe, mas já adquiriu um V8 Ferrari 448 Pista de £ 392 mil e um Porsche Turbo S Cabriolet de £ 178 mil, além de uma infinidade de roupas e relógios de grife.

O passado complicado de Kursat pode ser um dos grandes problemas que o impeça de arrumar uma parceira. Isso porque Kursat já foi preso por roubo e fraude.

Além disso, quando foi notificado do grande prêmio, a primeira reação que teve foi terminar o namoro que levava à época e partir para as compras e viagens.

No entanto, ele não desiste. “Ela pode ser loira ou morena, não me importo. Só quero me apaixonar. Procuro alguém que goste de viajar e esteja pronta para formar uma família. Eu preciso de uma mulher que eu possa confiar”, desabafou ao jornal The Sun.

“Acredite em mim, nunca esquecerei de onde estou vindo. Eu sou da classe trabalhadora, nunca me tornarei uma pessoa arrogante”, completou.