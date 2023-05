Preso homem que após medidas protetivas passou a mandar mensagens intimidadoras para ex

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) cumpriu, nesta sexta-feira (26), um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão contra um homem, de 32 anos, que é suspeito de ter ameaçado a integridade física da ex-companheira, de 27.

Em mensagens enviadas pelo acusado, ele constantemente perseguia a vítima, além de proferir xingamentos contra a pessoa dela, o que a fez procurar a DEAM, uma vez que já tinha medidas protetivas em desfavor do indivíduo.

Após saber disso, o autor passou a ser mais invasivo com as ações, chegando até mesmo a mandar fotos com armas de fogo para a mulher, com o intuito de amedrontá-la.

“Só dá o recado […], um dia nós vai topar, vou mostrar, sou homem pra resolver minhas coisas [sic]”, ameaçou ele em uma das mensagens.

De tal maneira, a delegada Isabella Joy informou que as autoridades policiais deram prosseguimento à prisão preventiva do suposto agressor, a fim de resguardar a integridade da ex-companheira.