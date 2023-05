Segredo de um dos casarões mais antigos e charmosos de Anápolis é revelado

Quem passa pela Barão do Rio Branco com a Rua Firmo de Velasco, no Centro de Anápolis, com certeza já reparou em um charmoso casarão, com idade suficiente para superar a maior parte da população. O imóvel, tão misterioso, voltou a circular nas redes após uma postagem do perfil no Instagram @anapolisnarede reacender a curiosidade dos internautas.

Ao Portal 6, Desire Mendes, filha do proprietário, esclareceu algumas questões envolvendo a casa. De acordo com a estudante, de 26 anos, a residência foi construída no final da década de 1940, por um tal de Dr. Andrade. Os avós da jovem adquiriram a propriedade, e deixaram-na para os filhos.

Rosemberg de Morais, pai da jovem, atualmente é o único dos irmãos a residir na casa, de 26 cômodos e que recentemente teve a pintura da fachada completamente reformada.

Apesar dessa mudança, Desire garante que nenhuma alteração foi feita no interior do lugar e que ele se mantém igual à época de quando ela morou lá, até os seis anos de idade.

A jovem também contou que até já apareceram pessoas interessadas em adquirir o imóvel, mas que o pai é extremamente apegado a casa e não tem interesse em se desfazer do imóvel.

Ela ainda afirma que o casarão sempre despertou a curiosidade dos colegas, amigos e de pessoas que passavam pela calçada. Ainda, brinca que alguns acreditavam que, pela aparência antiga, a casa estaria mal assombrada.