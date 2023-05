Barbeiro viraliza provando que sabe fazer muito mais que cabelo e bigode: “clientes adoram”

Um barbeiro viralizou na internet após expor os serviços completos que oferece no estabelecimento e reforçou que os clientes são realmente fãs do trabalho.

Münür Önkan é turco e tem uma barbearia onde, além de realizar os procedimentos tradicionais, como corte de barba, limpeza de pele, massagem e lavagem do cabelo, também acrescentou um bem diferente.

O homem estudou quiropraxia e começou a oferecer aos clientes a possibilidade de sessões no salão, o que além de se tornar um sucesso entre os frequentadores do ambiente, também o fez ganhar visibilidade na internet.

Inclusive, em novembro de 2022, Münür chegou a receber o troféu pelo prêmio de Melhor YouTuber Criador do Ano, já que está frequentemente divulgando o trabalho na internet.

Lá, além dos rapazes saírem estilosos e “na régua”, ainda podem receber uma massagem relaxante e tirar toda a tensão do pescoço e costas com os estalos do quiropraxista.

“Os meus clientes adoram”, explicou em um vídeo. Já os internautas ficaram chocados com a ideia. “Não consigo dizer se este homem é barbeiro, esteticista, quiroprático ou massagista, mas está de parabéns”, disse um rapaz.

Confira!

