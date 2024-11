Onde assistir Flamengo x Internacional pelo Brasileirão neste domingo (1º)

Enquanto Rubro-Negro já não tem mais pretensões de título, Colorado ainda possui chances matemáticas

Augusto Araújo - 29 de novembro de 2024

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (1º). (Foto: Marcelo Cortes-CRF / R Duarte-SCI)

Já sem maiores pretensões nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo receberá o Internacional neste domingo (1º), em partida válida pela 36ª rodada.

A bola vai rolar a partir das 16h no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ). Quem comandará a equipe de arbitragem é Rodrigo José Pereira de Lima.

Na última partida, o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Fortaleza e saiu matematicamente da briga pelo título da Série A.

Contudo, como já conquistou a Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores de 2025 e não enfrentará maiores pressões da torcida nessa reta final.

Por outro lado, o Colorado ainda tem uma chance matemática mínima de ganhar o Brasileirão, caso Botafogo e Palmeiras não vençam nas próximas duas rodadas.

Além disso, os gaúchos vêm embalados em uma sequência de quatro vitórias. A mais recente foi um sonoro 4 a 1 diante do RB Bragantino.

Pelo lado do Internacional, Alan Patrick, Rafael Borré, Wesley e Wanderson balançaram as redes. Juninho Capixaba fez o gol de honra do Massa Bruta.

A Rede Globo fará a transmissão da partida pela TV aberta, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além deles, a plataforma online Globoplay vai exibir o confronto ao vivo.