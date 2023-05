Jovem revela quanto ganha para trabalhar limpando casa na Alemanha e surpreende

Uma jovem rendeu o que falar no TikTok após divulgar o valor que recebe limpando casas da Alemanha. O caso viralizou entre os internautas devido a diferença salarial do país.

Identificada como Flor, a argentina explicou que se mudou para o país europeu e acabou aceitando o trabalho de empregada doméstica, mas acabou se surpreendendo com a quantia recebida.

“Pessoal, acabei de fazer uma limpeza de 5 horas e meia. Foi só uma vez, por isso agarrei”, começou a história em um vídeo publicado no perfil pessoal.

Segundo a jovem, ela foi recebida com comida e muita receptividade. “Ela me esperou com água, muitos biscoitos e de vez em quando vinha me perguntar se eu queria café. E quando eu saí, ela me deu um pacotinho de chocolate”, relembrou.

Além disso, Flor confessou ter recebido € 110 pela faxina, além de € 20 de gorjeta (totalizando quase R$ 700, na conversão atual). “Estou feliz, obviamente “, enfatizou.

O caso viralizou, pois apenas cinco horas e meia de trabalho da jovem equivalem a mais da metade de um salário mínimo no Brasil. “Está na hora de mudar para Alemanha, pois aqui não dá para sair do básico não”, brincou uma internauta.

Assista!