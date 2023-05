Twitter se retira do código da UE contra desinformação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Twitter decidiu retirar-se do código de boas práticas da União Europeia (UE) contra a desinformação na Internet, embora “as suas obrigações” se mantenham, tuitou neste sábado (27) o comissário europeu para a Indústria, Thierry Breton.

“Você pode correr, mas não pode se esconder. Além dos compromissos voluntários, a luta contra a desinformação será uma obrigação legal sob a DSA (Lei de Serviços Digitais) a partir de 25 de agosto”, escreveu Breton na rede social, propriedade de Elon Musk.

“Nossas equipes estarão preparadas para fazer cumprir a lei”, alertou.

O código europeu de boas práticas, criado em 2018, é aplicado por cerca de 30 empresas, incluindo gigantes da indústria como Meta, Google, Twitter, Microsoft e TikTok.

Esses grupos participaram da elaboração do texto que inclui cerca de 40 recomendações, destinadas a estabelecer uma melhor cooperação com os serviços de verificação de informações e a impedir a publicidade de páginas que divulgam notícias falsas.

Depois de adquirir a rede social no final do ano passado, o milionário Musk aliviou a moderação no Twitter e parece interessado em aumentar a voz de conhecidos propagadores de informações falsas.

“Se (Musk) não leva a sério o código, é quase melhor abandoná-lo”, disse um funcionário da Comissão Europeia na sexta-feira, contatado pela AFP.

O Twitter, que não tem mais um departamento de relações públicas, respondeu a um pedido de comentário por e-mail com um emoji de fezes.