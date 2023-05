Em rua íngreme, carro descontrolado atropela e mata sogro do motorista

Um atropelamento registrado neste domingo (28), em Aparecida de Goiânia, resultou na morte de um homem e deixou vários populares que vivem no setor Chácaras São Pedro chocados.

É que o dono de um veículo, que vive em Goiânia, se deslocou até lá com o sogro para colher o dinheiro de um aluguel. Ambos desceram do veículo, em uma rua íngreme, e entraram na residência do inquilino.

Pouco depois, o sogro do condutor afirmou que iria na casa de uma vizinha. Foi quando todos nas proximidades ouviram um estrondo.

Ao correr para o lado de fora da residência, o motorista viu o parente preso debaixo do carro, pedindo socorro. De imediato, o homem tentou tirar a vítima, mas não conseguiu.

Acionado, o Corpo de Bombeiros foi ao local e resgatou o sogro do condutor. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu e teve o óbito confirmado.

Claramente abalado pelo falecimento do familiar, o motorista afirmou à Polícia Militar que o freio de mão do veículo não estaria em perfeitas condições, mas que também não se recordava se havia engatado a primeira marcha.

O motorista chegou a passar por um teste de bafômetro, mas o exame confirmou que ele não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.