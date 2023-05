Cantor encanta internet ao revelar amor por avô que tem história extraordinária com Goiânia

Internautas se surpreenderam com a resposta de tweet, dada pelo ator, compositor e jornalista Léo Jaime, na sexta-feira (26). O artista revelou ser neto de Antônio Accioly, primeiro dirigente e nome que batizou o estádio do Clube Atlético Goianiense em Goiânia.

O ator já havia comentado o parentesco algumas vezes, mas diversos torcedores e internautas só descobriram a ligação entre eles ao verem a recente publicação. No post, ele corrigiu a grafia do nome do campo de futebol e frisou ser neto do homenageado.

Em outro momento, Léo revelou que gosta muito de ler o nome do avô em notícias esportivas. Ele relembrou que, graças ao amor que tinha pelo clube, Accioly foi eternizado no esporte.

Sempre que fala do parente, muitos se encantam com o respeito que o artista possui pela lembrança do ente querido.

Legado

Antônio Accioly nasceu em Piracanjuba, mas mudou-se para a capital em 1936, onde foi muito ativo nas causas sociais e em atividades beneficentes. Participou até da construção de uma igreja e conseguiu o terreno no qual o estádio foi construído.

Localizado no Bairro Campinas, o campo passou um tempo sem funcionar, mas foi reinaugurado em 2018 para sediar jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Carinhosamente chamado de Castelo do Dragão, o estádio foi o primeiro do estado a pertencer à um time. Está ativo desde os anos 30, mas só teve jogos da Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, durante a pandemia de Covid-19.