É emocionante a homenagem que Marília Mendonça ganhou na Pecuária de Goiânia; veja

O penúltimo dia da 76ª Exposição Agropecuária de Goiás (Pecuária de Goiânia), que aconteceu no sábado (27), emocionou o público com uma homenagem à cantora sertaneja Marília Mendonça, que faleceu no dia 05 de novembro de 2021, vítima de um acidente de avião.

Em um dado momento do evento, um vídeo inédito com alguns trechos da carreira da ‘Rainha da Sofrência’ foi liberado para todos os membros da festa.

A gravação contou com a narração da cantora Maraisa, que faz dupla com Maiara, e destacou o apreço que Marília tinha pela festividade.

“Impossível ver essa arena lotada sem imaginar como seria mais um show histórico. Com público recorde, gigantesco, do jeitinho que você costumava fazer e do tanto que você amava a Pecuária”, disse ela.

Ao longo da filmagem, Maraisa também falou sobre a saudade que sente da amiga, mas destacou que o legado da cantora seguirá vivo e “cada vez maior”.

“Marília você é um acontecimento marcado nas páginas da nossa eternidade. Um sol que brilha forte, iluminando a todos nós e como toda luz gera uma sombra a sua se chama saudade. Marília você é unanimidade […]”, disse.

Assista: