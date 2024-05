Empresário é feito de refém e agredido com coronhada por assaltantes em Anápolis

Rendido, dono de garagem teve que entregar celulares da loja, além de dinheiro e uma motocicleta de cliente que estava no local

Thiago Alonso - 30 de abril de 2024

Vítima recuperou o veículo com ajuda do rastreador de um celular roubado. (Foto: Reprodução)

Uma garagem de motocicletas, de Anápolis, foi assaltada por dois jovens da tarde desta segunda-feira (30). Os suspeitos levaram um dos veículos da empresa, além de diversos pertences pessoais do proprietário.

O caso ocorreu por volta das 16h30, na rua General Joaquim Inácio, no Setor Central.

Conforme a Polícia Militar (PM), dois indivíduos chegaram ao local sob posse de um revólver e uma faca já ameaçando o empresário, de 57 anos, que estava dentro do estabelecimento.

Na abordagem, o homem recebeu um golpe na cabeça com a coronha da arma, começando a sangrar e se tornando refém dos supostos autores.

Durante o crime, eles teriam levado dois celulares, a carteira da vítima e o dinheiro que estava com ele.

Após isso, os suspeitos fugiram do local montados em uma das motocicletas da empresa, que estava estacionada próxima ao local.

A vítima, então, acionou a PM, que conseguiu rastrear e localizar um dos celulares que haviam sido levados pelos supostos assaltantes.

Assim, os policiais se dirigiram à localidade informada, que ficava no bairro Arco Verde, cerca de 6,5 km da garagem. Lá, eles encontraram dois indivíduos com as mesmas descrições relatadas pela vítima.

Ao avistarem os militares, imediatamente os jovens fugiram do local, rumo aos fundos de um supermercado. No entanto, poucos minutos depois eles foram encontrados e detidos.

Juntamente com suspeitos, foram encontradas diversas munições, além da arma utilizada no crime.

Quando indagados sobre a motocicleta, os suspeitos explicaram que haviam roubado o veículo para utilizar durante a fuga.

Com isso, os dois jovens foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia. Agora, a Polícia Civil (PC) ficará a cargo das devidas investigações sobre o caso.