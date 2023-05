Prefeitura de Anápolis já contratou mais da metade do número de comissionados exonerados em abril

Há quase dois meses, no dia 05 de abril, a Prefeitura de Anápolis publicou no Diário Oficial do Município (DOM), a exoneração de 359 servidores comissionados.

No entanto, um levantamento realizado com exclusividade pelo Portal 6, junto as edições do DOM publicadas até a última sexta-feira (26), aponta que, do total de exonerados, houve 193 contratações.

É importante frisar que dessa mais de metade nem todas as vagas foram novamente ocupadas por aqueles que estavam no posto anteriormente.

A medida foi justificada visando reduzir as despesas no orçamento do Poder Público para alcançar o equilíbrio fiscal.

O município sofreu perdas orçamentárias por conta da Lei Complementar 194, que definiu o limite de 18% para a alíquota sobre combustíveis, telecomunicações e energia, em julho de 2022.

À época, os servidores dispensados ocupavam cargos de assessor geral I e II no âmbito da gestão municipal.