Servidores suspeitam que narrativa de Roberto sobre falta de Orçamento para folha é mentira para usar dinheiro em caixa

Denilson Boaventura - 10 de dezembro de 2024

Prefeito Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

O argumento do prefeito Roberto Naves (Republicanos) sobre não conseguir pagar a folha dos servidores do Executivo e Legislativo no mês de dezembro surgiu de uma hora para outra, como se a gestão simplesmente tivesse ignorado que faltaria dotação para pagar o funcionalismo.

A avaliação é de uma servidor de carreira da Secretaria de Economia ouvido pelo Portal 6 na noite desta terça-feira (09). “Ou foram incompetentes ou estão mentindo”, complementou o técnico, que avaliou as declarações do prefeito como cortina de fumaça para conseguir, a dez dias úteis do fim da gestão, colocar as mãos no valor em caixa do município arrecadado pelo Refis 2024.

“Estão dizendo que não tem saldo no Orçamento, mas cadê a prova?”, questionou uma fonte da Câmara Municipal, para onde foi encaminhado o projeto do Executivo. “Se o prefeito está dizendo que a grande preocupação é pagar a folha, por que ela não é o único ponto da proposta?”, completou.

O documento enviado por Roberto ao Legislativo não comprova que o orçamento de fato chegou ao fim, sem que a equipe econômica tivesse reservado o suficiente para quitar a folha, “como sempre foi a regra da gestão”.

No vídeo divulgado pelo prefeito nesta terça-feira (10), o chefe do Executivo deixa claro que o intuito da mensagem é fazer com que os servidores pressionem os vereadores a aprovar a medida que libera o uso de recursos além do previsto para diferentes áreas.

Segundo fontes consultadas pela reportagem, Roberto não está disposto a reenviar um texto solicitando suplementação exclusivamente para a folha. “Até porque, se fosse esse o propósito, ele teria feito o projeto sem jabutis”, comentou o servidor da Secretaria de Economia, que participou da elaboração do texto.