Festival chega a Aparecida de Goiânia trazendo pratos doces e salgados a base de pequi

Enraizado na cultura e, principalmente, na culinária goiana, o pequi poderá ser degustado de diferentes formas entre os apreciadores do fruto no festival gastronômico “I Love Pequi”.

O evento acontecerá entre os dias 02 e 04 de junho, no Buriti Shopping, que fica na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, das 17h às 23h. A entrada será gratuita.

Durante a festa, os participantes poderão degustar diversas opções de pratos com a iguaria, que vão desde brigadeiros, sanduíches e risotos até sorvetes, bolos, pastéis, yakisobas e entre outras.

Além de saborear as diferentes adaptações do pequi, os participantes poderão curtir uma extensa programação musical. O primeiro cantor a subir ao palco será Xexéu, na sexta-feira (02), com uma seleção de clássicos da MPB e samba.

Já no dia seguinte, sábado (03), se apresenta o sertanejo Breno Henrique. Encerrando a festividade, chega a vez da banda de pagode É Dipherente, com clássicos e hits próprios do gênero.

Para os participantes que desejarem saber mais sobre o fruto, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) estará no local com um espaço exclusivo para explicar o processo de clonagem e estudos sobre o desenvolvimento do pequi sem espinhos.