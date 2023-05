Últimos dias para se vacinar contra a gripe gratuitamente em Anápolis; confira os postos

A campanha de vacinação contra a gripe está chegando ao fim em Anápolis. A população que ainda não se imunizou tem até quarta-feira (31) para procurar uma das 39 unidades de saúde do município.

Não existe até o momento previsão de que o Ministério da Saúde prorrogue o prazo. Desta forma, todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem ser imunizadas.

O alvo principal da campanha são os grupos prioritários formados por crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

Ainda fazem parte da categoria preferencial idosos com idade acima de 60 anos, professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e com deficiência permanente.

A vacinação prioritária é recomendada para profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

Por fim, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade, também fazem parte do grupo prioritário.

De segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h, a imunização ocorre nas unidades do Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Dom Manoel, Jardim das Américas, Jardim das Oliveiras,

Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK e João Luiz de Oliveira.

A vacina também pode ser encontrada no Maracanã, Maracananzinho, Munir Calixto, Paraíso, Santa Isabel, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Vila Esperança, Vila Formosa e Vila Norte.

Ainda de segunda a sexta-feira, mas das 07h30 às 18h, os imunizantes podem ser encontrados nas unidades do Arco-Íris, Parque dos Pirineus e Vivian Parque.

Nos mesmos dias, mas até às 21h, a vacinação ocorre no Anexo Itamaraty, Bairro de Lourdes, Filostro Machado, Parque Iracema, Recanto do Sol, São José, Ilion Fleury (Osego) e Vila União.

Nos distritos a imunização ocorre em dias pré-determinados. Às segundas em Souzânia e Interlândia, às quartas e Joanápolis, às quintas em Branápolis e São Vicente e às sextas em Goialândia.