6 mensagens inesperadas para mandar no WhatsApp de quem você não fala há tempos

Se você está com saudade de conversar com alguém, mas não sabe como proceder, algumas mensagens inesperadas para mandar no WhatsApp pode ajudar no processo.

Dessa forma, você conseguirá reestabelecer os laços com aquele contato que havia perdido a ligação há muito tempo. Então, confira as dicas na matéria!

6 mensagens inesperadas para mandar no WhatsApp de quem você não fala há tempo

1. Oi, sumido

Essa simples frase pode fazer a aquela pessoa que você não conversa há muito tempo, sentir saudade e se lembrar na hora de você. Então, não hesite!

2. Saudades de conversar com você

Outra dica capaz de ajudar quem está sentindo falta de alguém é essa mensagem. Assim você estará sendo direto com a pessoa e colocará todas as cartas na mesa.

3. Esqueceu de mim?

Apesar de ser uma indireta, bem direta, essa frase é capaz de fazer com que o outro caia na real e volte a conversar com você no mesmo momento.

4. Deve estar com a vida muito corrida para não me dar nem um oi

Mais uma indireta que é capaz de mexer com o coração do outro é essa. Com essa mensagem inesperada, a pessoa irá se dar conta de que pisou na bola por ter ficado tanto tempo ser falar com você.

5. Você bem que podia falar comigo

Essa sutil indireta é mais uma forma de chamar a atenção daquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Portanto, fica a dica!

6. Queria voltar a conversar com você

Por fim, outra mensagem que pode servir para reaproximar você da pessoa é essa. Apesar de simples, esse conteúdo é carregado de verdade e capaz de fazer o outro cair na real e voltar a conversar com você. Então, não fique acanhado (a) em enviar.

